Диетологи дали советы по безопасному похудению

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Диетологи рассказали, как безопасно похудеть. Они уверены, что многие хронические заболевания связаны с избыточным весом. К примеру, это болезни сердца и диабет, сообщает "Вечерняя Москва".

В первую очередь специалисты советуют уменьшить ежедневное потребление калорий с пищей и увеличить энергетические затраты за счет физических нагрузок. Наиболее безопасным будет терять от 5 до 10% веса в течение полугода либо от 0,5 до одного килограмма в неделю.

От газированных и сладких напитков лучше отказаться, заменив их на простую воду, причем пить ее следует в больших количествах. Как минимум трижды в день нужно есть, уменьшая при этом размер порции и выбирая продукты с более низким содержанием калорий.

Употребление жареной пищи и десертов нужно избегать, отдавая предпочтение йогуртам, цельнозерновым крекерам и фруктам, продуктам, в которых содержится клетчатка. Также диетологи советуют отказаться от ужина перед сном.