Почему толстеют от фастфуда: вся правда

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский подробно объясняет, почему еда из ресторанов быстрого обслуживания так опасна для здоровья.

На прошлой неделе я ездил в область для сьемок одного сюжета. Съемки – процесс непредсказуемый, и часто запланированное время существенно разнится с тем, которое реально ушло на сюжет. В городе, где мы снимались, мы задерживаться не стали и сразу поехали домой, в Москву. Безусловно, после работы наступает естественное чувство голода, а на трассе не так много проверенных мест, где можно гарантированно и, в прямом смысле слова, безопасно поесть. И выбор таких мест, как правило, ограничен ресторанами быстрого питания от компаний, которые знакомы абсолютно всем. Несмотря на то, что отравиться такой едой, например, из-за нарушений технологии приготовления или несвежих продуктов практически невозможно, само качество блюд (а точнее, рецептура), все равно оставляет желать лучшего. Мне как человеку, который следит за своим питанием, в таких ресторанах вообще нечего съесть.

Абсурд – скажете вы? А давайте разберемся!

Открываем меню самого известного в мире ресторана быстрого питания и начинаем его изучать. Бургеры, роллы, картошка, салаты, напитки, десерты. Так что же съесть? И чем так опасны эти блюда?

Давайте по порядку.

Не секрет, что ожирение пришло в двадцатый век вместе со сладкими газированными напитками. Их основная проблема – это количество сахара, который, как известно, в избытке начинает накапливаться в виде подкожного жира. Это происходит, потому что сахар – это так называемые "быстрые" углеводы, которые настолько быстро усваиваются организмом, что тот не успевает их использовать как источник энергии для работы мозга или мышц. А значит избыток сахара неизбежно попадает "под кожу". А теперь только вдумайтесь: в 100 миллилитрах напитка содержится 45 килокалорий. Но такой объем никто не употребляет: как правило, это 300, 500 и даже 800 миллилитров. Получается, порция содержит от 125 до 360 килокалорий. А ведь последняя цифра равна среднему приему пищи за раз. И это только напиток. А кто в ресторанах фастфуда обходится только им?

Картошка. Вкусная, одурманивающая своим запахом еда. А ведь картофель ничем не лучше простого сахара, потому что крахмал, который входит в его состав, усваивается практически так же быстро, как и простой сахар. А теперь вспомним, что вся картошка жарится в масле – получается очень калорийный, жирный продукт, который обязательно посыпают солью. А соль задерживает воду в организме, что способствует увеличению массы тела, а также повышению артериального давления у гипертоников. Маленькая порция картофеля фри – это уже 235 килокалорий, а стандартная – 340. А вот большая – вообще 505.

Сендвичи и роллы. Здесь все гораздо хуже. Пускай владельцы ресторанов утверждаю, что котлеты – это стопроцентное мясо, нет никаких гормонов и антибиотиков, это не делает сендвичи более полезными. Даже несмотря на то, что в них часто добавляют свежие овощи. Сендвич – это прежде всего хлеб, и его много. Но самое главное – это соусы, в которые практически всегда добавляют майонез. Вот и получается, что даже самый простой и маленький гамбургер содержит уже 255 килокалорий, а самый большой – 850!

Я – действующий спортсмен и занимаюсь шесть раз в неделю, но необходимое мне количество килокалорий при моем образе жизни не превышает 2,5 тысячи в сутки. А тут в одном бутерброде уже 850! Даже если вы хорошо потренируетесь, то вряд ли сможете сжечь такое количество. А при условии, что еда из-за заправок очень жирная, такая пища в целом плохо сказывается на пищеварении. Всякого рода роллы, где вместо большой булки используют, казалось бы, плоскую лепешку, содержат (например, с курицей) аж 695 килокалорий. Полезно, не правда ли?

А про десерты можно даже и не начинать, ведь сахара в них по умолчанию очень много. Так, например, стандартная порция молочного коктейля содержит 400 килокалорий, а маленький ванильный рожок – 135.

И даже салаты в подобных ресторанах не такие полезные, как хотелось бы – и все опять благодаря заправке. Например, салат "Цезарь" содержит уже 250 килокалорий. Самым безобидным будет простой овощной салат (60 килокалорий), морковные палочки (30) и другие похожие блюда в зависимости от ресторана.

Другими словами, основная проблема фастфуда – это не то, что ее называют "мертвой" едой, ибо данные продукты вообще не несут в себе никаких полезных свойств: там отсутствуют витамины и минералы, используются ГМО и так далее. Дело в другом: эта еда – очень калорийна, а избыток калорий неизбежно будет провоцировать ожирение. Несложно посчитать, что при стандартном наборе блюд – напиток, картошка и сендвич – вы уже единовременно употребляете порядка 800 килокалорий. А если бутербродов несколько или вы еще берете десерт? Получается, за один присест вы можете употребить свыше 1,5 тысячи калорий, а это колоссальная нагрузка на организм в целом.

Так что же делать, если, как в моей ситуации, на трассе больше негде поесть? Во-первых, категорически откажитесь от сладких напитков, даже соков. Отдайте предпочтение обычному чаю, кофе, можно латте или капучино – это не больше 110 калорий. Во-вторых, точно не стоит брать картошку (ну а если очень хочется, возьмите маленькую порцию – зная ее калорийность, вы точно голодным не останетесь). Что касается выбора сендвичей, то отдайте предпочтение чему-то небольшому, или попросите сделать вам сендвич без заправки – это существенно снизит его калорийность.

Ну а если вы еще и регулярно тренируетесь, то редкие походы в такие рестораны вам вообще не страшны. Помните: все должно быть в меру.