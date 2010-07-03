Градус диеты: как похудеть любителям выпить

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Алкогольные напитки нередко считают слишком калорийными и поэтому неподходящими для тех, кто соблюдает диету. Так ли это на самом деле, рассказала "Дням.ру" сомелье Антонина Шевалье.

Эксперт подтвердила, что похудеть действительно трудно, если пить алкоголь за приемом пищи. Однако дело не в количестве калорий, а в эффекте спиртного на организм, ведь алкогольные напитки разжигают аппетит. Раздражая слизистую желудка, спирт вызывает желание съесть больше, чем необходимо, пояснила Шевалье.

По ее словам, белое сухое вино входит в число наименее калорийных напитков. Кроме того, в нем содержится много важных для организма кислот. В сухом же красном вине, помимо кислот, присутствует полезный ресвератрол. Это вещество, вырабатываемое виноградом, благоприятно влияет на работу сердца.

В категорию выдержанных спиртов, рассказала эксперт, входят коньяки, арманьяки, бренди и другие напитки, полученные из виноградного спирта и воды. Если употреблять их в меру и без слишком обильных закусок, эти напитки не повредят здоровому образу жизни, считает сомелье, но для похудения они не подходят.

Чистые спирты, разведенные водой, такие как водка или граппа, способны вызвать зверский аппетит, предупредила эксперт. Она посоветовала желающим похудеть не злоупотреблять этими напитками. Сомелье также напомнила, что виски и текила, например, настраивают не только на плотный ужин, но и на танцы на столе. По этой причине с диетами они совершенно не сочетаются.

Такой популярный слабоалкогольный напиток, как пиво, имеет ряд полезных качеств, опять-таки если соблюдать меру (до 0,3 литра в день), подчеркнула эксперт. В частности, пиво улучшает пищеварение и хорошо утоляет жажду, так как на 90–96% состоит из воды. Тем не менее, отметила Шевалье, в хмеле содержатся фитоэстрогены – женские гормоны, которые делают формы более пышными.

Ранее ученые рассказали о полезном свойстве алкоголя. Сотрудники Калифорнийского университета пришли к выводу, что спиртные напитки способны продлевать жизнь. В рамках проекта 90+ Study, в котором участвовали более 1,6 тысячи человек, выяснилось, что люди, умеренно употребляющие алкоголь и кофе, чаще доживали до 90-летнего возраста, чем те, кто не пьет их вообще.