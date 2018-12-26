Ученые рассказали о полезном качестве алкоголя

Ученые Калифорнийского университета уверяют, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, живут дольше тех, кто не употребляет спиртное. В проекте, получившем название 90+ Study, участвовали более 1,6 тысячи человек, сообщают "Дни.ру".
Начиная с 2003 года, исследователи проводили экзамен, включавший в себя неврологические и нейропсихологические тесты, а также когнитивные и физические задачи. В ходе эксперимента ученые фиксировали привычки испытуемых. Были изучены истории болезней и определены принимаемые лекарства.
Выяснилось, что люди, умеренно употребляющие спиртные напитки и кофе, чаще доживали до 90 летнего возраста, чем те, кто не пьет их вообще. Кроме того, у людей старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом.
Также ученые установили, что лица старше 90 лет в 40% случаев страдают деменцией, 80% из них имеют инвалидность.
Ранее ученые из США, Мексики и Испании проанализировали данные о потреблении алкоголя из 193 стран и установили, что люди чаще употребляют спиртное, проживая в более холодных регионах.
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