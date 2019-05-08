Назван простой способ сбросить лишние килограммы

Диетологи дали простой совет желающим сбросить лишний вес. Сладости в рационе после основного приема пищи рекомендуется заменить на жвачку без сахара.
Специалисты Академии питания и диетологии США рассказывают, что после обеда или ужина обычно хочется завершить трапезу чем-нибудь сладким и калорийным. После жевательной резинки желание перекусывать вредными для фигуры продуктами пропадает.
"Согласно одному из последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли на 40 калорий меньше обычного", – приводит слова диетолога, автора бестселлера The Small Change Diet Кери Ганса CNN.
Ранее сотрудники Колорадского университета выяснили, что является главным условием успеха в борьбе с лишним весом. Для этого они сравнили эффективность различных диет и упражнений. Как оказалось, для похудения наиболее эффективны именно физические нагрузки, а не диеты. Упражнения не только помогают быстрее тратить лишние калории, но и не набрать вес вновь.
Кроме того, диетологи дали несколько советов желающим сбросить лишний вес перед летом. По словам специалистов, если человек любит вкусно поесть, а походы в спортзал не приносят желаемого эффекта, то нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые содержат хром.
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