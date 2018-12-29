Врач из Китая рассказал о похудении без голодания

Главный врач одной из клиник китайской медицины в Пекине Лю Цзиньюань рассказал, как можно сбросить лишний вес, при этом не голодая.

По словам медика, чтобы похудеть, не нужно употреблять какие-либо добавки, предназначенные для этого, поскольку это только может нанести вред здоровью человека.

Он отметил, что китайская медицина рекомендует не голодать, а просто удовлетворять потребность в еде на 50–70%, а также больше времени двигаться, так как без этого процесс похудения просто невозможен.

Ранее ученые установили, что правильные нейронные связи могут помочь избавиться от лишних килограммов. Эксперименты проводились на лабораторных мышах, которых загоняли на беговую дорожку и заставляли потеть в течение часа. Выяснилось, что эффект от тренировок длится еще нескольких суток. В течение шести часов после упражнений средней сложности у грызунов был пониженный аппетит, а укоренный обмен веществ наблюдался в течение 48 часов – их организмы сжигали больше калорий, чем в обычном состоянии.

Доктор Кевин Уильямс из Техасского университета рассказал, что полученный результат объясняет, почему большинство людей не испытывают голода сразу после тренировки. По итогам эксперимента ученые дали рекомендации тем, кто хочет сбросить лишний вес. Оказалось, что в выходные можно не тренироваться, однако придется сходить в спортзал в пятницу. Чем продолжительнее и интенсивнее человек тренируется, тем дольше держится эффект, добавили эксперты.