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16:46

Диетолог объяснила успех похудевшего на "пивной диете" американца

медицина

16:46

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Американец Делл Холл сбросил 20 килограммов благодаря "пивной диете". Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова объяснила, как ему это удалось и предостерегла других от подобных экспериментов, передает ИА "НСН".

По признанию самого Холла, на пиве он прожил 46 дней Великого поста. Коршункова уверена, что любой человек потеряет в весе, если будет есть "энергетически меньше, чем тратит".

"Неважно, на пиве или на сбалансированном питании он это делает. Здесь основное не то, что именно он употребляет в качестве энергии, а то, сколько этой энергии, сколько калорий", – уточнила специалист.

Коршункова не отрицает, что "пивная диета" помогает похудеть. Однако такой способ не посоветует ни один врач.

"Я бы не рекомендовала ставить над собой такие эксперименты. Последствия могут быть довольно суровыми", – заверила диетолог, уточнив, что для здорового человека последствия "пивной диеты" могут оказаться незаметными.

Ранее диетолог предупредила об опасности поедания продуктов в упаковке. По ее утверждению, их употребление грозит острыми заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта.

медицина

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