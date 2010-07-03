Диетолог предупредила об опасности поедания продуктов в упаковке

Употребление продуктов вместе с упаковкой грозит острыми заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Особую опасность представляет случайное проглатывание острых и колющих предметов, таких как кусочки острой проволоки и металлические скрепки", – цитирует специалиста Агентство "Москва". Она также отметила, что в таких опасных предметах могут содержаться не только неперевариваемые компоненты, но также токсичные непищевые вещества (например, красители и клей).
Диетолог отметила, что ряд фруктов и овощей содержат неперевариваемую клетчатку.
"Ряд овощей и фруктов имеет грубую волокнистую кожуру (бананы, киви, гранаты, тыква, арбуз и дыня). Более толстая и грубая кожура содержит неперевариваемую клетчатку, которая оказывает раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, плохо переваривается", – резюмировала Стародубова.
В мире набирает популярность флешмоб Shell On Challenge, целью которого является съесть что-либо вместе с упаковкой. Это может быть как пластик или бумага, так и кожура фрукта. Большинство видео челленджа публикуются в приложении для обмена видеосообщениями Snapchat.
Антонина Стародубова ранее сообщила, что москвичи превышают ежедневную норму потребления соли в три раза. Среди основных источников соли диетолог назвала колбасы, рыбные продукты, соления, копчености и хлеб, сахара – сладкие газированные напитки, нектары, пакетированные сокосодержащие напитки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.