Диетолог предупредила об опасности поедания продуктов в упаковке

Употребление продуктов вместе с упаковкой грозит острыми заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Особую опасность представляет случайное проглатывание острых и колющих предметов, таких как кусочки острой проволоки и металлические скрепки", – цитирует специалиста Агентство "Москва". Она также отметила, что в таких опасных предметах могут содержаться не только неперевариваемые компоненты, но также токсичные непищевые вещества (например, красители и клей).

Диетолог отметила, что ряд фруктов и овощей содержат неперевариваемую клетчатку.

"Ряд овощей и фруктов имеет грубую волокнистую кожуру (бананы, киви, гранаты, тыква, арбуз и дыня). Более толстая и грубая кожура содержит неперевариваемую клетчатку, которая оказывает раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, плохо переваривается", – резюмировала Стародубова.

В мире набирает популярность флешмоб Shell On Challenge, целью которого является съесть что-либо вместе с упаковкой. Это может быть как пластик или бумага, так и кожура фрукта. Большинство видео челленджа публикуются в приложении для обмена видеосообщениями Snapchat.

Антонина Стародубова ранее сообщила, что москвичи превышают ежедневную норму потребления соли в три раза. Среди основных источников соли диетолог назвала колбасы, рыбные продукты, соления, копчености и хлеб, сахара – сладкие газированные напитки, нектары, пакетированные сокосодержащие напитки.