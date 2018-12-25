Москвичей уличили в избыточном потреблении соли

Фото: depositphotos/miskolin

Москвичи превышают ежедневную норму потребления соли в три раза. Об этом сообщила главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"В среднем москвичи в день съедают в 1,5 раза больше сахара, чем рекомендует ВОЗ, и в три раза больше соли", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Среди основных источников соли диетолог назвала колбасы, рыбные продукты, соления, копчености и хлеб, сахар – сладкие газированные напитки, нектары, пакетированные сокосодержащие напитки.

В преддверии Нового года Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, связанные с правильным питанием. В организации отметили, что в разных культурах отличаются вкусовые предпочтения, но все же имеются общие советы, которые помогут вести долгую и здоровую жизнь.

В первую очередь в ВОЗ рекомендуют употреблять разнообразную пищу, поскольку ни одно блюдо не содержит все необходимые питательные вещества и витамины. Второй совет ВОЗ – отказ от соленой еды и сахара. Рекомендованная дневная порция соли в день – 5 граммов (чайная ложка). Также необходимо исключить из рациона трансжиры, употребление которых повышает риск сердечных заболеваний почти на 30% и приводит к ожирению.