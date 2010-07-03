Диетолог дала советы по здоровому питанию после майских праздников

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Длинные майские выходные для многих россиян связаны с обильными застольями дома, в одном из городских кафе или на природе. Как вернуться к здоровому режиму питания после праздников, рассказала ИА "НСН" врач-диетолог Лидия Ионова.

По словам эксперта, главное после праздничного переедания – "ни в коем случае не голодать". Ионова призвала "не истязать себя жесткими диетами или сильными разгрузочными днями", так как это может привести к обратному эффекту. При резком переходе к диете организм "будет делать еще большие "запасы" в следующие праздники, пояснила специалист. Она рекомендовала в последующие рабочие дни питаться умеренно, но регулярно.

Врач-диетолог поделилась несколькими рецептами щадящего режима питания. В частности, она посоветовала есть побольше овощей. По словам Ионовой, лучше начинать обед с овощного супа, а ужин – с салата. "Мясо птицы и рыбу стоит заменить бобовыми, чтобы разгрузить желудочно-кишечный тракт", – отметила эксперт. Она также напомнила, что даже замороженные овощи, приготовленные с пряностями и травами, обладают мощным антиоксидантным эффектом.

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, почему лучше не есть много шашлыков. Если в течение нескольких дней есть много белка, могут обостриться хронические заболевания и даже появиться новые, предупредила эксперт. По ее словам, в частности, на фоне чрезмерного употребления алкоголя и мясных блюд может произойти приступ подагры.