Диетолог рассказала, почему лучше не есть много шашлыков

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова напомнила, что, отмечая праздники, лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять спиртным, сообщает РИА Новости.
По словам диетолога, если в течение 10 дней есть много белка, то в результате такой нагрузки на организм могут обостриться хронические заболевания и даже появиться новые, о наличии которых люди не догадываются.
Например, на фоне чрезмерного употребления алкоголя и мясных блюд у человека может впервые произойти приступ подагры, предостерегла Стародубова.
Подагра – хроническая болезнь суставов вследствие отложения мочекислых солей, вызванного нарушением обмена веществ. Характеризуется острыми приступами болей и воспалительных явлений.
Чтобы не допустить переедания, специалисты рекомендуют включить в рацион овощи и ягоды. Запивать шашлык лучше всего водой. Использование при этом сладких напитков только увеличивает калорийность блюд.
Ранее врачи рассказали, сколько жареного мяса можно съесть за раз. Оказывается, что не больше 400 граммов. Норму определили исходя из того, сколько белка требуется организму.
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