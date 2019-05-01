Где в Москве пожарить шашлык и не получить штраф

Шашлык можно жарить и зимой, но давайте будем честны: открыть сезон в майские праздники гораздо приятнее. Если вы ждали знака свыше, то вот он: долгие выходные – с 9-го по 12 мая. Разбираемся, где в Москве можно жарить мясо, как не попасть на штраф и избежать других, не менее неприятных проблем.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ищем различия

Пойти на пикник и пожарить шашлыки, с точки зрения закона, не совсем одно и то же. И это важно. Пикник – это плед и еда из сумки-холодильника. Его можно устроить в парках и скверах – там, где душе угодно (кроме заповедных и коммерческих участков), а разжигать костер и использовать мангал – нет. Шашлычникам в Москве отведены специальные зоны, где можно отвести душу. Площадки есть почти в каждом районе, но жителям центра придется уехать подальше от Садового. В помощь любителям жареного в каждой зоне есть противопожарный мангал, ящики для песка, урна и щиты-напоминалки с правилами поведения, где-то есть навесы и беседки, почти везде пункты проката оборудования, кафе, туалеты и Wi-Fi.

Где жарить шашлык

Серебряный бор, Битцевский лес, Бирюлевский дендропарк, Тропаревский заказник, Лианозовский ландшафтный парк, природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино", Кусково, парк в Измайлове – шансы найти хорошее местечко в районе есть у всех. Зон, где разрешен огонь, около двухсот. Пройдемся по самым популярным у москвичей.

Серебряный бор

Место, которое стоит потраченного на дорогу времени, если вы живете не рядом. Тысячи лайков москвичи отдают ему за вид на Москву-реку – площадки для пикника расположены вдоль нее. Занырнуть в майские не получится – погода не шепчет, но отдохнуть душой и сделать отличные фото однозначно стоит. Беседки и мангалы есть. Площадок для пикника – более 20.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бирюлевский дендропарк

В топ лучших мест дендропарк попал не только благодаря большому количеству полностью оборудованных мест для шашлыка. В парке можно увидеть зайцев, белок, ежей, ласок и горностаев, услышать ушастую сову, иволгу, филина. Прогуляться по аллеям в перерывах между партиями шашлыков нужно обязательно. Если животные и птицы будут не в настроении, то деревья точно никуда не денутся: пихты, туи, вязы и сакура – чем не партнеры для селфи?

Природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино"

Площадки расположены рядом с Щучьим озером и Шибаевским прудом. Здесь для шашлычников настоящий рай: столы, лавочки, мангалы, бочки для использованного угля и контейнеры для раздельного сбора отходов. С вас только мясо и осознанность: не забывайте оставлять площадку чистой.

Лесопарк "Кусково"

Комфортно пожарить мясо и отдохнуть можно на площадках, расположенных вдоль рассветной аллеи, на западе и на севере большого дворцового пруда. В парке есть бесплатные и платные зоны – последние отличаются наличием детских площадок. Кусково может похвастаться редкими растениями, занесенными в Красную книгу Москвы, мощными дубами, отметившими 200-летний юбилей, и аккуратно стриженными зелеными изгородями.

Ландшафтный заказник "Тропарево"

Более 300 гектаров занимает парк, где свободно бегают куницы, зайцы и ондатры, а для пернатых построен целый город недалеко от центральной площади. Любителей шашлыков здесь тоже не обидели – два десятка оборудованных площадок для пикника, а также зона для пейнтбола, спортивные и детские площадки.

За что могут оштрафовать

Нельзя разжигать костры и ставить мангалы вне специально оборудованных зон. Нелегальный шашлычок обойдется вам в штраф до 5000 рублей. Столько же отдадите за поджег хвороста, сухой травы и других лесных богатств, которые могут гореть.

За употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде придется выложить от 500 до 1500 рублей. Психотропные или наркотические средства без разрешения врача употреблять тоже нельзя. Поймают в общественном месте – заплатите штраф от 4000 до 5000 рублей или вплоть до 15-ти суток ареста.

Но и это еще не все. На особо охраняемых природных территориях запрещено выгуливать собак, собирать растения и сажать что-либо, повреждать деревья и кустарники, заезжать на территорию на автомобиле и мотоцикле, разорять гнезда и норы животных, беспокоить их, а также находиться на территории с оружием, рогатками, сачками и другими приспособлениями для отлова и отстрела.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Лайфхаки

Забронировать площадку, как столик в ресторане, не получится. А спрос на зоны для пикника, вероятнее всего, будет высоким: по данным ВЦИОМ, на эти майские 60% россиян останутся дома. А значит – поедут на природу. Чтобы занять местечко в праздники, лучше с вечера замариновать мясо, а утром пораньше встать. До 10–11 утра конкуренция за места для отдыха будет минимальна.

Еду на пикник лучше брать в сумке-холодильнике. Овощи и зелень вымойте заранее, запаситесь одноразовой посудой и водой для мытья рук. Плюс, синоптики предупредили о возможных капризах природы на праздники, так что если идете на шашлыки в Москве, одевайтесь теплее и захватите зонтик (или дождевик).

К шашлычному обмундированию вообще стоит подойти ответственно – в столице давно проснулись клещи. Роспотребнадзор советует москвичам надевать рубашки или кофты с резинкой на запястье, заправлять их в брюки, а брюки – в сапоги. На голове и шее обязателен головной убор – платок, кепка, шапка. Усилят эффект репелленты, которыми нужно обработать одежду и открытые участки тела. Периодически осматривайте друг друга, нашли клеща – бегом в лечебный пункт.

Огонь – читай, опасность. Если в лесу случился пожар, действуем быстро. Чтобы потушить небольшое возгорание, соберите зеленые ветки или засыпьте огонь грунтом – это перекроет доступ кислорода, и огонь прекратится. Если не помогает, и площадь возгорания увеличивается, срочно звоните в пожарную охрану: с любого телефона – 112 (единый номер для любых экстренных ситуаций), с мобильного – 101, с городского – 01, 101.