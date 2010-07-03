Россиян призвали заблаговременно прививаться от клещевого энцефалита

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Москвичам рекомендовали заблаговременно прививаться от клещевого энцефалита. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Попова отметила, что если планируемый отдых будет проходить на территории, где есть риски заражения, то необходимо заранее подумать о вакцинации, уточнив, что лучше всего это сделать за месяц.

"Если же вы сегодня выходите в лес, то лучше это делать закрыв все части тела одеждой, которую лучше обработать репеллентом. Также у нас есть случаи, когда люди инфицируются, употребляя некипяченое козье молоко", – приводит слова Поповой Агентство "Москва".

По ее словам, ежегодно в России проводят специальные обработки площадей, и год за годом они только увеличиваются. "По сравнению с периодом шестилетней давности почти в 2,5 раза увеличились площади, которые обрабатываются от клещей", – отметила Анна Попова.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей. Там рассказали, что одной из мер является правильно подобранная одежда. Это может быть специальный костюм или приспособленные вещи, которые не допустят заползания клещей.

Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Рубашку заправляют в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Также для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.