Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей

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Россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей. Свои рекомендации дал Роспотребнадзор.

Одной из мер является правильно подобранная одежда. Это может быть специальный костюм или приспособленные вещи, которые не допустят заползания клещей.

Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Рубашку заправляют в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Также необходимо делать профилактические прививки против клещевого энцефалита. Периодически следует осматривать свою одежду и тело, а найденных клещей снимать. Лучше всего это делать у врача в травмпункте.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что с приходом тепла в России начался сезон активности клещей. В ведомстве отметили, что от клещевого энцефалита привито более 800 тысяч человек.