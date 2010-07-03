Роспотребнадзор предупредил о сезоне активности клещей

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С приходом тепла в России начался сезон активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как напомнили в ведомстве, сезон активности клещей каждый год стартует в апреле, когда погода становится устойчиво теплой, а снег быстро тает. "С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тысяч человек, планируется привить более трех миллионов человек", − сказано в сообщении Роспотребнадзора.

При этом специалисты уточнили, что пока число обращений пострадавших от укусов клещей не превысило средних многолетних значений. Кроме того, не зарегистрировано ни одного случая заражения инфекцией после укуса.

Мероприятия по профилактике болезней, связанных с укусами клещей, проходят во всех российских регионах, отметили сотрудники ведомства. В этом году также планируют провести акарицидные обработки на площади свыше 350 тысяч гектаров.

Ранее специалисты Мосприроды предупредили жителей столицы, что в парках активизировались иксодовые клещи. Эти насекомые могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний человека и животных, напомнили эксперты. Прививки от клещевого энцефалита сделали уже около двух тысяч москвичей.

Отправляясь на прогулку в лес или парк, москвичам посоветовали правильно одеваться. В частности, даже в жаркую погоду лучше закрыть открытые участки тела, выбирать одежду из плотных тканей с длинными рукавами и штанинами. Низ брюк и рукава должны плотно прилегать к телу, а носки должны быть длинными, добавили в Мосприроде.