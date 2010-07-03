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13:25

Москвичей предупредили об активизации клещей

общество медицина

13:25

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Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Наступление теплой погоды в столице привело к активации в парках иксодовых клещей – переносчиков инфекционных заболеваний человека и животных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр ГПБУ "Мосприрода".

На особо охраняемых природных территориях города проводятся профилактические мероприятия по борьбе с клещами, но без химических препаратов, применение которых запрещено законом.

Профилактические работы заключаются в покосе травы возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети. Также убирается валежник и бытовой мусор, проводится обрезка кустарников.

Москвичей призывают правильно одеваться, отправляясь на прогулку в лес. Даже в жаркую погоду по возможности следует закрыть все открытые участки тела.

В Мосприроде рекомендуют выбирать одежду из плотных тканей с длинными рукавами и штанинами. Низ брюк и рукава должны плотно прилегать к телу, шею лучше закрыть, носки должны быть длинными.

Из-за того, что клещей труднее заметить в волосах, лучше надеть головной убор. Эпидемиологи советуют вовремя проходить вакцинацию от клещевого энцефалита, гулять подальше от берез и осин, а также избегать участков леса с высокой травой.

В природе насчитывается около 48 тысяч разновидностей клещей. Большинство из них неопасны для человека, однако иксодовые клещи являются переносчиками энцефалита. Они предпочитают тенистые и влажные места и поэтому чаще всего встречаются в лиственных и смешанных лесах.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита.

общество медицина

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