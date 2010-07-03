Около 2 тыс москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около двух тысяч жителей столицы сделали прививки от клещевого энцефалита с начала текущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по городу.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сразу после таяния снега начинается подъем биологической активности насекомых, а пик активности придется на более теплое время.

"Пик активности клещей приходится на май-июнь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрабатывает законопроект об ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Согласно документу, врачи смогут советовать отказаться от прививки лишь при наличии у пациента медицинских показаний. В ином случае их будут ждать выговоры и отправка на повышение квалификации в области вакцинации.