Диетологи прокомментировали появление в России продуктов питания для пожилых

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Эксперты рассказали, на что обратить внимание при разработке продуктов питания для пожилых, чтобы не повторить прошлых ошибок. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова заявила ИА "НСН", что именно государство должно решать, кто будет производить такое питание.

Ионова выразила опасение, что "если это будет большой бизнес, то это будет беда, как в 90-е с "Гербалайфом". Тогда "люди вместо назначения медицинских препаратов начинали принимать БАДы, и как печально это заканчивалось", напомнила диетолог.

Похожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник ФИЦ Питания Арсений Мартинчик. В частности, отметил он, в России до сих пор не удалось решить даже проблему всеобщего йодирования соли. "Еще труднее – обогащения муки. Потому что нужны затраты. Нужно линию менять. Естественно, бизнес это тяжело воспринимает", – подчеркнул специалист. Он также предположил, что поначалу специальные продукты для пожилых будут стоить весьма недешево.

По мнению Ионовой, властям нужно более рационально распределять средства на профилактику заболеваний у пожилых людей. С этой задачей успешно справляются многие другие страны, отметила диетолог. В качестве примеров она привела Швейцарию и Финляндию, где хлеб и крупы йодированные.

Ранее ученые из Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле пришли к выводу, что неправильное питание уносит больше жизней, чем курение. По словам исследователей, вредная еда может вызвать сердечный приступ, инсульт, злокачественную опухоль и диабет второго типа. Только в 2017 году от неправильного питания скончались 11 миллионов человек, заявили специалисты.