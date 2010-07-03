Вредная еда оказалась опасней курения

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От вредной пищи умирает больше людей, чем от курения. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле, сообщает сайт "Дни.ру".

В 2017-м от неправильного питания скончались 11 миллионов человек. В то время как табак убил восемь миллионов людей за тот же период.

По словам ученых, вредная еда может вызвать сердечный приступ, инсульт, злокачественную опухоль и диабет второго типа.

Главная проблема, как отмечают исследователи, в недостатке необходимых витаминов и минералов. Они есть в овощах и фруктах. Кроме того, полезными считаются орехи, семена и цельные зерна. А вот употребление красного мяса, сладких напитков и соли следует сократить.

В ходе масштабного исследования выяснилось, что в мире нет ни одной страны, где жители питаются правильно. Низкий показатель смертности от вредной еды зафиксировали в Израиле, Франции, Испании и Японии.

Ранее врачи рассказали о полезных вредных супах. Наименее полезным супом специалисты назвали солянку, поскольку она готовится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями.