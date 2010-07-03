Врачи назвали самые полезные и вредные супы

Эксперты в Международный день супа рассказали, какие первые блюда самые полезные, а какие они есть не рекомендуют. Мнения специалистов публикует РИА Новости.
Врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что самым полезным супом является овощной. В нем присутствует огромное количество питательных веществ.
Супы, сваренные на мясном бульоне, более калорийны. От них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина. Наименее полезным супом врачи назвали солянку, поскольку она готовится с несколькими видами мяса, солеными огурцами и копченостями. Ее не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и лишним весом. Также с осторожностью врачи советуют относиться к грибному супу.
В целом, врачи советуют есть супы почаще, можно даже каждый день в качестве первого блюда на обед. Ранее фонд "Общественное мнение" провел опрос среди россиян и узнал, что большинство из них (76 процентов населения) так и делают.
Ранее диетологи посоветовали россиянам ежедневно есть суп как низкокалорийное и при этом сытное блюдо.
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