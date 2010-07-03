Диетологи советуют россиянам ежедневно есть суп

Фото: depositphotos/rozmarina

Россиянам следует ежедневно есть суп как низкокалорийное и при этом сытное блюдо. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк.

По его словам, в ритме мегаполиса горожане нередко забывают про супы, заменяя их фастфудом. Это, считает диетолог, неблагоприятно отражается на здоровье людей.

"Есть данные, что среди тех, кто не ест супы, ожирение встречается в три раза чаще", – цитирует его Агентство "Москва".

Никитюк объяснил ценность этого блюда тем, что там содержатся много жидкости, а также низкокалорийные компоненты – вареные овощи, ряд полезных пищевых веществ.

По его мнению, супы можно есть не только в обед, но и вечером на ужин. Вместе с белковым блюдом он насытит человека и не даст лишних калорий.

Никитюк добавил, что с помощью супа можно легко оздоровить и разнообразить свой рацион. В зимнее время он рекомендует есть горячие супы, в летнее – холодные, к примеру, окрошку или свекольник.