Интуитивное питание: 7 главных принципов

Виктор Майклсон, 63-летний москвич, канадец по паспорту, маркетолог и лидер движения slow food в России продолжает рассказ о том, что такое интуитивное питание и как строить вокруг него свою жизнь.

Итак: интуитивно – это как? Попробуем разобраться...

Интуитивная диета выстраивается не сразу. В начале жизни мы в плену стереотипов, наложенных обществом, – будь то бабушкины советы ("все надо запивать парным молоком!") или среды ("айда в макдак!"). Постепенно мы с удивлением понимаем, что суши не доставляют нам удовольствия, а мяса нам и вовсе хочется все меньше. И дико хочется шоколада – ну темного, естественно!

Стоп, я забыл о важном. Есть программно вредные вещи. Я не буду их называть. У каждого продукта есть производители, у производителей есть юристы и не только... Я это к тому, что каждый должен индивидуально понять, что не надо есть никогда.

Я, например, не ем в общепите и не покупаю никакие продукты переработки – котлеты, рулеты, колбасу и прочее. Можно, конечно, как советуют американцы, взять лупу и прочитать список ингредиентов, и, если там есть что-то вредное, не брать. Я тоже так делал, а потом понял, что, помимо сырых продуктов, мне нужно-то очень мало: оливковое масло, соль-перец-специи. Сыр-масло. Так что продукты переработки проще не брать и все. Не так сложно зажарить кусок мяса или рыбы или сделать салат из овощей.

Еще один общий вопрос: живя в Москве (как и в любом мегаполисе), мы находимся под постоянным стрессом. Под стрессом – и наша иммунная система. И ее надо беречь. Поэтому я стараюсь есть поменьше продуктов брожения: не пью пиво, не ем дрожжевые продукты, не пью газировку. Я знаю, что для меня это плохо.

Еда должна доставлять удовольствие. Как этого добиться дома – оставляю на ваше разумение, а вот пять дней из семи, когда мы во власти общепита? Я перестал брать комплексные обеды, нормальный большой салат или горячее с успехом заменят вам "суп-второе-компот". Тем более как бывший ресторатор скажу вам по секрету – делаются комплексные обеды не из самых лучших продуктов и готовятся заранее, так что вам достанется еда из микроволновки с наполовину выпаренной влагой. Или суп, который уже два часа медленно кипит на плите.

Что еще необходимо учитывать? Собственную генетику. У разных этносов есть разные особенности метаболизма. И собственные особенности учесть тоже надо: аллергии, непереносимости – все, что вам скажет врач, если придется к нему пойти. Тут я не вмешиваюсь, это святое.

Откуда пришла концепция интуитивного питания? Ну, вы угадали – из Штатов. Если почитать статьи о диетах, суперфудс и прочей "кормовой базе" в сегодняшних американских лайфстайловых журналах, то вы обратите внимание на общий тон сомнения и разочарования. Ну и, естественно, нашелся доктор, который сказал, что придумал, как жить без диет! Не останавливаясь на этом утверждении, этот ястреб правильного лайфстайла (звать его Стивен Хоукс – Steven Hawks) разработал и методику. Вот основные положения методики (с моими комментариями и добавлениями).

Интуитивное питание коренным образом отличается от диеты. Диета учит нас ограничивать желания, отказывать организму в его требованиях, что в дальнейшем ведет к срыву и объеданиям, поскольку организм требует своего. А интуитивное питание следует принципу: дай организму именно то, чего он требует, услышь его, и он будет удовлетворен. Потому что ваш организм (и только он!) знает, что ему нужно.

Принципы интуитивного питания

1. Откажитесь от диет. Придите к четкому осознанию того, что любая диета вредна и бесполезна.

Выбросьте книги о диетах и журнальные статьи, которые предлагают ложную надежду потерять вес быстро, легко и навсегда.

Разозлитесь на всю ту ложь, из-за которой вы чувствовали себя лузером каждый раз, когда диета переставала работать, и вы вновь набирали в весе. И эта гонка за птицей счастья будет продолжаться бесконечно, пока вы оставите в сознании хоть мизерную надежду на то, что где-то вас может поджидать новая, лучшая и более эффективная диета.

2. Уважайте свой голод. Давайте своему телу адекватное количество энергии и углеводов. Насытьте его – иначе вы легко сорветесь на вредную вкусняшку при первом же соблазне. Слушайте свой организм. Если хотите есть – ешьте! Очень важно приучить себя к еде исключительно для утоления голода, а сколько раз в день – это вполне индивидуально, хоть десять. Не надо ждать обеденного перерыва или когда все сядут за стол.

3. Перестаньте контролировать питание. Уберите весы на антресоли, забудьте о подсчете калорий – только ваша интуиция знает, сколько их надо в данный момент. Контроль питания будет сопротивляться – ведь ему не хочется, чтобы вы "вышли из-под контроля". Он будет приходить к вам во сне, грозить пальцем и цитировать статьи про диеты. Но вы стойте на своем! Мы с вами!

4."Помиритесь" с едой. Предоставьте себе безусловное разрешение есть. Если вы говорите себе, что не можете или не должны есть определенную еду, со временем этот отказ превращается в неконтролируемую тягу и, как результат, в переедание. С непременным чувством вины и лишними килограммами после этого.

5. Уважайте свое чувство насыщенности. Прислушивайтесь к сигналам своего тела. Сделайте паузу во время еды, между блюдами и затем прислушайтесь к себе – нет ли чувства сытости? Помните, что чувство насыщения приходит с опозданием в 20–30 минут.

6. Получайте удовольствие от еды. В азиатских странах большинство людей по своей природе – интуитивные едоки. Они верят, что еда – одно из самых больших наслаждений. Они едят, когда голодны, и останавливаются, насытившись.

Когда вы едите именно то, что вам нравится, в благоприятной и привлекательной среде, получаемое от еды удовольствие возрастает многократно. Сознательно наслаждайтесь каждым кусочком.

7. Уважайте свое тело, примите свою генетику. Это еще одна вещь, с которой нужно смириться: мы все разные, мы не можем все быть 90×60×90 – у каждого своя конституция и свой комфортный вес. Надо этот вес найти и жить в нем. Вы же не сетуете, что у вас 42 размер обуви, не пытаетесь надеть 39-й! Нужно научиться любить и уважать себя, свое тело, какую бы цифру ни показывали весы.

Как видите, все довольно просто. Попробуйте... Если получится, я обязательно узнаю вас в толпе по счастливому выражению лица!