Психолог Костеренко: небольшая лень поможет побороть тоску по морю

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Право на лень поможет справиться с тоской по морскому курорту. Об этом изданию "Абзац" рассказал психолог Сергей Костеренко.

По его словам, желание отдохнуть у моря обычно возникает у офисных сотрудников, которым приходится сдерживать эмоции в течение дня. Такая тяга может быть попыткой подсознания избавиться от переутомления. Важно не игнорировать это состояние, а искать способы восстановления в вечерние часы после работы.

Костеренко рекомендовал время от времени просто лежать на диване, а также больше гулять, есть что-то вкусное и ходить в кино. Такой отдых помогает восстановить силы.

Главное, добавил психолог, признать свою потребность в перезагрузке или тишине. Однако если с работой трудно справляться даже после хорошего отдыха, он посоветовал подумать над сменой деятельности.

Ранее психотерапевт Алексей Вилков рекомендовал наполняться позитивными эмоциями для борьбы со стрессом осенью. По словам специалиста, из-за сокращения светового дня человеческая психика в это время года очень уязвима. Он посоветовал больше спать и отдыхать, медитировать, поддерживать приятное общение.

