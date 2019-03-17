Виктор Майклсон, 63-летний москвич, канадец по паспорту, маркетолог и лидер движения slow food в России – о том, что такое интуитивное питание и как построить вокруг него свою жизнь.

Фото: личный архив Виктора Майклсона

Я вступаю на тонкий лед. Буду говорить о еде. О диетах. О том, как построить себе правильное питание. И основная мысль моя – не слушайте никого. Ну то есть, дочитайте до конца, переварите то, что я скажу, а потом забудьте – потому что это будет так очевидно и так банально, что вот только пожать плечами и идти дальше.



Кто из нас не сидел на диете – поднимите руку? То-то же. А почему, зачем? Наверное, чтобы что-то изменить: вес, фигуру, энергетику. Бывало, что врачи прописывали и рекомендовали: не ешьте соленого, острого, жареного, горячего, холодного, сладкого, вкусного… хммм… и мы слушались.



Я довольно давно слежу за диетическими трендами, и если бы не трезвые и медицински образованные люди вокруг, наверняка сел бы на волну какого-нибудь очередного хайпа и запретил себе чего-нибудь. Но пронесло.



Диета по сути – это ограничение. "Нельзя", "убери руки", "не разевай рот"! Для меня подобные запреты были всегда и удивительны, и унизительны в силу независимого характера. И если в карьере это мешало, то в лайфстайле это оказалось самое оно!





Наверное, у вечной погони за идеальной диетой есть несколько причин:

Хайп, мода, "новенькое – всегда интересненькое".

“А Кейт Мосс на завтрак ест исключительно половинку авокадо…" Как у Вознесенского в "Портрете Плисецкой": "Завтрак балерины – лепесток розы" Желание сделать нужное для себя (если и неприятное, но нужное для здоровья).

В этом есть какой-то пещерный мазохизм. Как когда-то поход к зубному обязательно ассоциировался с болью, но мы шли – потому что надо! Наконец, самое страшное: боязнь выбора, самостоятельного решения.

(Пусть калифорнийский доктор выберет за меня – ведь по его диете живут миллионы)

а)

б)

в)

При этом игнорируется тот факт, что дядя из Калифорнииживет в другом климате;его пациенты (правильнее назвать их клиентами) – из совершенно другого генетического пула;питались все предыдущие годы по-другому, и так далее. С не меньшим успехом мы могли бы слушаться советов шамана новозеландского племени, но у него нет денег на издание книги и ее раскрутку.

Я часто говорил подружкам, когда они, выпучив глаза, бросались в объятия (если не в пучину) новой диеты: как можно следовать общим советам – это все равно, как одеваться по развороту Cosmo. Ты же знаешь, что тебе не идет красный и тебе лучше в брюках, а не в юбке… Так почему же ты послушно следуешь рекомендациям со следующего разворота того же журнала?

Есть еще такая хайповая история, как superfoods. В разное время панацеей от всех болезней становились то авокадо, то ягоды асаи, то спирулина, то темный шоколад. Сейчас, вроде бы, в эту категорию попал рыбий жир (я еще застал время, когда нам давали рыбий жир в детском саду: его наливали в ложку из пузырька и по очереди вливали детям в рот). Дети ненавидели этот ритуал, но шли покорно. Может быть именно эта пытка и заложила психологическую основу убеждению: если противно, значит полезно! А если вспомнить бабушкины и дедушкины советы, как лечить простуду или любую другую болезнь, то сразу появится целый ряд отечественных superfoods: чеснок, лук, смородина, клюква, мед. И все это обязательно настоено на водке – главном суперфуде нашей земли!

Ну как к этому можно относиться серьезно? Скажу как маркетолог: superfoods – это маркетинговый термин, придуманный для того, чтобы громко и легко выводить на рынок новые продукты. "Оказывается в ...... содержится в 10 раз больше ......, чем в бананах!" (бананы для сравнения очень с руки – в них мало чего содержится).

Примерно такие же маркетинговые механизмы задействованы и в хайпе по новым диетам. У меня перед глазами такая вот картинка: умные, циничные и образованные люди садятся в кружок и брейнстормят:

"Что бы еще придумать? А что, если вспомнить про холестерин?"

"Нет, не пойдет! Совсем же недавно сказали, что это ерунда!"

"А вот Омега… а?"

"А если сказать им, лохам, что надо есть только огурец с кефиром, и они резко похудеют?"

"И через месяц-два перестанут мучать себя и резко поправятся?"

"Но с нас-то взятки гладки, мы же говорили: не слезут до самой… хм… смерти… ну и к тому времени что-нибудь новое придумаем…"

В жизни, конечно, все не так прямолинейно. Британские ученые ночами корпят в своих лабораториях, придумывая обоснования новым запретам. Но сути это не меняет. Моя дочь, канадский терапевт, мои разговоры по поводу диет всегда прерывала одной фразой: "Папа, умеренность и разнообразие!"

"Все ему плохо, а жить-то как?" – скажет возмущенный читатель. И тут мы подходим к позитивной повестке, не все же ругаться.

Интуитивное питание – только термин я позаимствовал из модных американских журналов, а питался я так очень давно. Совсем, как г-н Журден у Мольера, который с удивлением обнаруживает, что уже 40 лет говорит прозой.

Это как это – интуитивно? Попробуем разобраться…



И вот тут, на самом интересном месте, я вынужден прерваться. Мне привезли пиццу... Брррммм... Ошибка... В общем, продолжение – скоро, следите за нами!

Виктор Майклсон