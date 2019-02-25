Виктор Майклсон, 63-летний москвич, канадец по паспорту, маркетолог и лидер движения slow-food в России – о том, как понять intuitive living, а главное – как этому "интуитивному выбору" научиться следовать.

Фото: предоставелно автором

Я был на втором курсе, ехал в автобусе из института и встретил своего школьного друга, который тоже ехал с занятий. Мы давно не виделись, но сохранили теплые чувства друг к другу, и Игорь согласился зайти ко мне, когда мы подъехали к моей остановке.

Моя мама напекла оладьев, мы ели их с вареньем, и мама расспрашивала Игоря о его житье-бытье. Он с гордостью рассказывал: "У меня есть девушка, на третьем курсе мы поженимся. Ее отец – замдиректора завода, который шефствует над нашим факультетом. По окончании я пойду туда по распределению, сначала мастером, потом через год – инженером. И жена тоже там будет работать, и через пару лет нам, как молодым специалистам дадут квартиру в Бирюлево – завод там стоит..." Когда Игорь ушел, я сказал маме с завистью: "Надо же, как здорово все у Игоря продумано!"

Что было дальше? С Игорем я встретился на 40 лет окончания школы. С дочерью главного инженера он развелся, потом снова женился и снова развелся, лечился от алкоголизма, нашел себя за 40 – стал крутым столяром-краснодеревщиком, реставрирует антиквариат и делает мебель для музеев и посольств. Разговор тот наш не вспомнил...

Почему этот разговор запомнил я? Наверное, это был первый звоночек, первый импульс – строить свою жизнь по-своему, искать себя такого, какой я, а не такого, каким я должен быть. Не такого, каких большинство. Поиск себя – ведь в этом смысл жизни. Но если ты в 19 лет себя нашел, то что делать дальше? Есть-спать-работать...?

Вот в процессе этого поиска я и обрастал идеями, информацией, выстраивал свой лайфстайл, как другие строят свой дом, любовно выбирая каждый предмет, каждое сочетание цветов и форм. Что и как, и где, и когда я буду есть... Сколько я буду спать, как развлекаться и отдыхать, как строить отношения...

Унификация и ее субпродукт – гуру-советчики (модные и экологичные "приговоры", рекомендации диетологов и стилистов, которых читают и смотрят миллионы) – всегда вызывали у меня отторжение. Я понимал: то, что годится другим, не годится мне. Всё индивидуально.

Достаточно недавно я прочитал про intuitive eating: оказывается (!) выбирать диету надо, исходя из собственных ощущений (ага, а солнце всходит на востоке – вот это новость!).

Есть, конечно, свои "но"! В подростковом возрасте, в юности мы хотим быть "как все", охотно ловим манеру одеваться, манеру говорить, сленг, походку, прическу наших кумиров или хотя бы попроще – ролевые модели (школьных красоток и начинающих альфа-самцов). Но с возрастом свой, индивидуальный опыт, свои гены начинают превалировать, и мы оказываемся один на один с проблемой выбора. Мы понимаем, что картинка из модного журнала не выберет нам наряд на свадьбу племянницы, что модный диетолог не приготовит вкусный ужин. Мы – один на один с нашими вкусами.

Так что это такое – интуитивный выбор? Это выбор, основанный на собственных предпочтениях, ощущениях, чувствах, мыслях, наконец, но не на общепринятых, модных, случайных критериях и подсказках любимого (любимой), бабушки, мамы и других близких и далеких авторитетов.

Но ведь существуют профессионалы: врачи, психологи, дизайнеры, стилисты... Они руку набили, они знают тренды. Неправильный ответ. Вернее, вторая его половина: причем тут тренды, когда ты вот такой единственный и неповторимый? Тебе и только тебе носить, есть, любить то, что ты выбрал.

В замечательном голливудском фильма "Москва на Гудзоне" 1984 года главный герой, советский музыкант, сбежавший во время гастролей в Нью-Йорке, попадает в американскую семью, где проходит адаптацию. Приемные родители отправляют его в супермаркет купить кофе. Попав туда и увидев несколько полок с кофе 38 разных брендов, он падает в обморок – проблема выбора ему не по силам. Да, многие из нас выросли в ситуации, когда проблема выбора была стоять пять часов на морозе за югославскими сапогами, или ну их, похожу в старых. Но время уже другое, выбирать приходится все чаще, и выбор все больше... И выбирать самому, а не аутсорсить журналу Cosmopolitan или порталу Колеса.ru, и это трудно.

Ну что же, приходится себя заставлять.

Как же быть? Как научить себя слушать свою интуицию, а не воспоминания о бабушке ("надень шарфик, простудишься"... "кушай деточка, скушай еще одну котлетку") или о пионерлагере ("в твоем возрасте юбка должна быть выше (вариант: ниже) колен")? Это долгий процесс, длиною в жизнь. Путь. Кармический, если я ничего не перепутал. Кармический путь.

И я постараюсь делиться своими путевыми заметками.

Нашу следующую встречу я посвящу еде. Не бойтесь: я не буду страшно вращать глазами и запрещать вам есть селедку под шубой. Но все-таки кое-какие мифы развею.