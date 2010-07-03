Диетолог объяснила опасность супа-солянки для здоровья

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какой вред может нанести здоровью суп-солянка. Своими суждениями она поделилась с ИА "НСН".
Диетолог отметила, что зачастую в приготовлении данного супа используют несколько видов мяса, соленые огурцы и копчености. Они приносят организму человека огромный вред, поскольку содержат в себе слишком много насыщенных жиров и экстрактивных веществ, которые могут повышать уровень мочевой кислоты. Такой суп не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и лишним весом.
При этом диетолог отметила, что полезными блюдами она считает вегетарианские щи и борщ. "Там может быть даже квашеная капуста, если у людей нет артериальной гипертонии, не нужно ограничивать количество соли. Это, пожалуй, самые лучшие супы", – уточнила она.
Лидия Ионова уточнила, что супы с большим количеством овощей помогают организму быстрей насытиться, а также снижают риск онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При этом она добавила, что совершенно не важно, когда будет происходить прием блюда. "Время здесь не так важно. Вряд ли кто-то будет есть суп на завтрак, если только не с похмелья, поэтому в обед или ужин не имеет большого значения. Главное помнить о том, что для здорового питания обед должен быть больше ужина", – напомнила врач-диетолог.
Ранее ученые назвали нарушение питания ключевым фактором преждевременной смерти. Они отметили, что дисбаланс питания может быть выражен в двух крайностях: одна из них заключается в хронической нехватке обычных пищевых компонентов (белков, жиров и углеводов), другая - это превышение нормы потребления мяса, сахара, соли и других продуктов.
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