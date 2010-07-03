Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:26

Диетолог объяснила опасность супа-солянки для здоровья

общество еда

15:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/ersler

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какой вред может нанести здоровью суп-солянка. Своими суждениями она поделилась с ИА "НСН".

Диетолог отметила, что зачастую в приготовлении данного супа используют несколько видов мяса, соленые огурцы и копчености. Они приносят организму человека огромный вред, поскольку содержат в себе слишком много насыщенных жиров и экстрактивных веществ, которые могут повышать уровень мочевой кислоты. Такой суп не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и лишним весом.

При этом диетолог отметила, что полезными блюдами она считает вегетарианские щи и борщ. "Там может быть даже квашеная капуста, если у людей нет артериальной гипертонии, не нужно ограничивать количество соли. Это, пожалуй, самые лучшие супы", – уточнила она.

Лидия Ионова уточнила, что супы с большим количеством овощей помогают организму быстрей насытиться, а также снижают риск онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При этом она добавила, что совершенно не важно, когда будет происходить прием блюда. "Время здесь не так важно. Вряд ли кто-то будет есть суп на завтрак, если только не с похмелья, поэтому в обед или ужин не имеет большого значения. Главное помнить о том, что для здорового питания обед должен быть больше ужина", – напомнила врач-диетолог.

Ранее ученые назвали нарушение питания ключевым фактором преждевременной смерти. Они отметили, что дисбаланс питания может быть выражен в двух крайностях: одна из них заключается в хронической нехватке обычных пищевых компонентов (белков, жиров и углеводов), другая - это превышение нормы потребления мяса, сахара, соли и других продуктов.

Названы самые полезные и самые вредные супы

Читайте также

общество еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика