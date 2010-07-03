Том-ям и вьетнамский фо бо: назван топ самых популярных супов у москвичей

В пятерку самых популярных супов среди посетителей московских ресторанов вошли том-ям и вьетнамский фо бо, сообщает Агентство "Москва".
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что, помимо этих двух супов, москвичи часто заказывают солянку, куриный бульон с лапшой и итальянский минестроне. Ближе к лету вырастает популярность гаспачо.
В то же время он отметил, что супы стали заказывать реже – москвичи отдают предпочтение салату и горячему. "Три блюда сразу реже всего. Сейчас люди стараются есть по чуть-чуть. Второе горячее берут чаще, чем супы", – подчеркнул Бухаров.
Эксперты рассказали РИА Новости о самых полезных и вредных супах. В частности, овощной вегетарианский суп считается самым полезным из тех, что распространены в России. Диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова считает, что это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ.
Согласен с ней врач-гастроэнтеролог той же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко. Он сообщил, что овощи отдают в отвар полезные для желудка и кишечника микроэлементы, в частности, калий и магний.
Супы же, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные. Особенно это касается блюд с жирным видом мяса, поэтому людям с высоким уровнем холестерина от них лучше отказаться. Ливанцова пояснила, что при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества. В связи с этим она посоветовала сливать первый и второй бульон.
Самым вредным супом она назвала солянку, объяснив это слишком большим количеством соли и жира. Ливанцова уточнила, что солянка варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность. Кроме того, в нее добавляют соленые огурцы и копчености, поэтому врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.
Пилипенко рекомендует с осторожностью относиться и к грибному супу, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта.
Несмотря на это, эксперты называют суп источником питательных веществ. Первое блюдо рекомендуют есть каждый день на обед, и лучше теплым, так как горячие и слишком холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы.
5 апреля отмечается Международный день супа. Доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк ранее сообщил, что в ритме мегаполиса горожане нередко забывают про супы, заменяя их фастфудом. Это, считает диетолог, неблагоприятно отражается на здоровье людей.
Никитюк объяснил ценность этого блюда тем, что там содержатся много жидкости, а также низкокалорийные компоненты – вареные овощи, ряд полезных пищевых веществ. По его мнению, супы можно есть не только в обед, но и вечером на ужин. Вместе с белковым блюдом он насытит человека и не даст лишних калорий.
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