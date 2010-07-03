Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:13

Том-ям и вьетнамский фо бо: назван топ самых популярных супов у москвичей

общество еда

09:13

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Milkos

В пятерку самых популярных супов среди посетителей московских ресторанов вошли том-ям и вьетнамский фо бо, сообщает Агентство "Москва".

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что, помимо этих двух супов, москвичи часто заказывают солянку, куриный бульон с лапшой и итальянский минестроне. Ближе к лету вырастает популярность гаспачо.

В то же время он отметил, что супы стали заказывать реже – москвичи отдают предпочтение салату и горячему. "Три блюда сразу реже всего. Сейчас люди стараются есть по чуть-чуть. Второе горячее берут чаще, чем супы", – подчеркнул Бухаров.

Эксперты рассказали РИА Новости о самых полезных и вредных супах. В частности, овощной вегетарианский суп считается самым полезным из тех, что распространены в России. Диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова считает, что это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ.

Согласен с ней врач-гастроэнтеролог той же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко. Он сообщил, что овощи отдают в отвар полезные для желудка и кишечника микроэлементы, в частности, калий и магний.

Супы же, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные. Особенно это касается блюд с жирным видом мяса, поэтому людям с высоким уровнем холестерина от них лучше отказаться. Ливанцова пояснила, что при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества. В связи с этим она посоветовала сливать первый и второй бульон.

Самым вредным супом она назвала солянку, объяснив это слишком большим количеством соли и жира. Ливанцова уточнила, что солянка варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность. Кроме того, в нее добавляют соленые огурцы и копчености, поэтому врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Пилипенко рекомендует с осторожностью относиться и к грибному супу, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта.

Несмотря на это, эксперты называют суп источником питательных веществ. Первое блюдо рекомендуют есть каждый день на обед, и лучше теплым, так как горячие и слишком холодные блюда могут спровоцировать неприятные симптомы.

5 апреля отмечается Международный день супа. Доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк ранее сообщил, что в ритме мегаполиса горожане нередко забывают про супы, заменяя их фастфудом. Это, считает диетолог, неблагоприятно отражается на здоровье людей.

Никитюк объяснил ценность этого блюда тем, что там содержатся много жидкости, а также низкокалорийные компоненты – вареные овощи, ряд полезных пищевых веществ. По его мнению, супы можно есть не только в обед, но и вечером на ужин. Вместе с белковым блюдом он насытит человека и не даст лишних калорий.

общество еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика