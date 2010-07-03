Ученые назвали нарушение питания ключевым фактором преждевременной смерти

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Нарушение баланса веществ в организме человека в результате неправильного питания – одна из основных причин развития тяжелых заболеваний и преждевременной смерти. Об этом заявили американские ученые из Института измерения и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон. Они провели масштабное исследование с 1990 по 2017 годы, передает журнал The Lancet.

Эксперты заключили, что во всем мире каждая пятая преждевременная смерть вызвана нарушением питания. В 2017 году, например, из-за неполноценного питания и нарушения пищевого баланса в разных странах умерли 11 миллионов человек. Ученые охватили население 195 стран и территорий.

Дисбаланс питания может быть выражен в двух крайностях: одна из них заключается в хронической нехватке обычных пищевых компонентов (белков, жиров и углеводов), другая - это превышение нормы потребления мяса, сахара, соли и других продуктов.

В некоторых странах высокая смертность вызвана недоеданием или голодом. В первую очередь это характерно для бедных стран. В развитых странах, в частности во Франции, Испании, Японии, наибольшую тревогу вызывает усиленное потребление сахара, соли, красного мяса и пряностей, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению.

Глава Института измерения и оценки здоровья Кристофер Мюррей, один из авторов доклада, заявил, что результаты исследования подтверждают тревожные тенденции, о которых специалисты начали говорить несколько десятилетий назад.

Институт будет продолжать исследования в этом направлении, принимая во внимание, что продолжительность жизни человека зависит также от степени загрязнения окружающей среды, вредных привычек, образа жизни. С учетом этих факторов ученые сформулируют более четкие рекомендации по тому, как вести здоровый образ жизни.