Фитнес-тренер рассказал, какие факторы влияют на похудение

Физические нагрузки не помогут избавиться от лишнего веса, если не выполняются в сочетании с правильным питанием. Об этом ИА "НСН" рассказал чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев.
"Спорт ускоряет метаболизм, влияет на обмен веществ и понижает вероятность ожирения. Но есть отклонения, например, диабет, которые не поддаются спорту", – заявил бодибилдер.
Он отметил, что тем, кто хочет похудеть, нужно питаться как спортсменам, только относительно своего веса и тела. Однако важную роль в вопросе похудения играет и состояние здоровья.
Фатеев привел в пример такой фактор, как аллергия на тот или иной продукт. При ней организм накапливает воду для расщепления и выведения этого продукта. Как следствие, человек прибавляет в весе.
Ранее американские ученые посоветовали желающим похудеть сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. По мнению исследователей из Университета штата Джорджия, это также убережет людей от различных заболеваний.
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