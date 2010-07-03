Малышева назвала лучшую диету

Российская телеведущая, врач Елена Малышева заявила, что еда – это своего рода наркотик, с которым трудно бороться.
"К сожалению, физкультура, к которой все медики относятся с колоссальным уважением, не дает возможности похудеть, потому что люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80 процентов вес зависит от еды, на 20 – от физкультуры", – пояснила Малышева в эфире Первого канала.
По мнению специалиста, самая эффективная диета в мире – средиземноморская.
"Средиземноморская диета – это 1 200 граммов зелени в день – ведро зелени. Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1 200 граммов зелени сможете – сами ничего не захотите", – заключила она.
В середине июня разгорелся скандал после того, как Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". В заставке программы было написано "Мой ребенок – идиот". В ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие. Слова телеведущей возмутили родителей больных детей. Негативно на использование подобной лексики отреагировали и общественные организации.
Передача Малышевой не раз привлекала к себе особое внимание зрителей. То в кадре появляется "танцующая матка", то мужчины в костюме, символизирующем часть полового органа, то телеведущая отрезает гостье программы ворот, чтобы показать, как делается обрезание. Не менее скандальны и названия выпусков: "Какаем по-королевски", "Чем опасна жизнь без секса", "10 заповедей для женского сердца. Оргазм", "Как сходить в туалет незаметно", "Совет за минуту: полезно ли писать левой рукой".
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