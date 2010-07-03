Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:57

Малышева назвала лучшую диету

медицина

09:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российская телеведущая, врач Елена Малышева заявила, что еда – это своего рода наркотик, с которым трудно бороться.

"К сожалению, физкультура, к которой все медики относятся с колоссальным уважением, не дает возможности похудеть, потому что люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80 процентов вес зависит от еды, на 20 – от физкультуры", – пояснила Малышева в эфире Первого канала.

По мнению специалиста, самая эффективная диета в мире – средиземноморская.

"Средиземноморская диета – это 1 200 граммов зелени в день – ведро зелени. Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1 200 граммов зелени сможете – сами ничего не захотите", – заключила она.

В середине июня разгорелся скандал после того, как Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". В заставке программы было написано "Мой ребенок – идиот". В ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие. Слова телеведущей возмутили родителей больных детей. Негативно на использование подобной лексики отреагировали и общественные организации.

Передача Малышевой не раз привлекала к себе особое внимание зрителей. То в кадре появляется "танцующая матка", то мужчины в костюме, символизирующем часть полового органа, то телеведущая отрезает гостье программы ворот, чтобы показать, как делается обрезание. Не менее скандальны и названия выпусков: "Какаем по-королевски", "Чем опасна жизнь без секса", "10 заповедей для женского сердца. Оргазм", "Как сходить в туалет незаметно", "Совет за минуту: полезно ли писать левой рукой".

Читайте также

медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика