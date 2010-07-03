Головную боль назвали уважительной причиной для отказа от секса

Ряд зарубежных исследований показали, что занятие сексом помогает в борьбе с головной болью. Однако врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев не согласен с выводами коллег, передает ИА "НСН".
Специалист полагает, что секс никак не действует на головную боль, частой причиной которой является сужение сосудов.
"Половой акт это сужение усилит, если что. Я думаю, что это напрасно. Еще ни у одного человека головная боль от секса не проходила, она только усилится", – отметил Полеев.
Впрочем, он не исключил, что секс может быть полезен для профилактики головной боли.
"Секс – это хорошая, здоровая и физическая нагрузка. Если заниматься ей достаточно, то профилактируются и головные боли, и прежде всего спазматические явления в желудочно-кишечном тракте", – заключил сексолог.
Ранее телеведущая Елена Малышева поделилась упражнениями для "потрясающего секса". Она посоветовала устраивать свидания в спортзале и заверила в необходимости любых кардиотренировок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.