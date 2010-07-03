Головную боль назвали уважительной причиной для отказа от секса

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Ряд зарубежных исследований показали, что занятие сексом помогает в борьбе с головной болью. Однако врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев не согласен с выводами коллег, передает ИА "НСН".

Специалист полагает, что секс никак не действует на головную боль, частой причиной которой является сужение сосудов.

"Половой акт это сужение усилит, если что. Я думаю, что это напрасно. Еще ни у одного человека головная боль от секса не проходила, она только усилится", – отметил Полеев.

Впрочем, он не исключил, что секс может быть полезен для профилактики головной боли.

"Секс – это хорошая, здоровая и физическая нагрузка. Если заниматься ей достаточно, то профилактируются и головные боли, и прежде всего спазматические явления в желудочно-кишечном тракте", – заключил сексолог.

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