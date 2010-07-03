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21:42

Малышева поделилась упражнениями для "потрясающего секса"

общество медицина

21:42

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Список из 10 упражнений, которые изменят сексуальную жизнь, составила ведущая передачи "Жить здорово!" Елена Малышева. Рекомендациями она поделилась в соцсетях, сообщает News.ru.

Малышева посоветовала устраивать свидания в спортзале и заверила в необходимости любых кардиотренировок. По ее словам, учащение дыхания и ускорение сердечного ритма увеличивает приток крови и тем самым усиливает возбуждение.

Телеведущая также упомянула плавание. Она сослалась на исследование Гарвардского университета, где сказано, что пловцы одинаково сексуально активны и в 40, и в 60 лет. Со слов экспертов, плавание повышает гибкость, выносливость и снимает стресс.

Кроме того, нужно тренировать мышцы пресса, корпуса, бедер и ягодиц. По утверждению Малышевой, не стоит забывать о растяжках.

А главным условием гармонии в постели телеведущая назвала совместные тренировки. Она пояснила, что пары, которые это практикуют, реже распадаются.

Ряд комментаторов поблагодарили Малышеву за советы, а некоторые раскритиковали ее. Пользователей смутило, что телеведущая, по их мнению, зачем-то рассказывает про позы, хотя статья не об этом.

Ранее Малышева оказалась в центре скандала из-за слов об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Телеведущую обвинили в клевете и нарушении этики. Позже Малышева пояснила, что остеопатами себя часто называют врачи без диплома.

общество медицина

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