Малышева ответила на обвинения в клевете и нарушении этики

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова. По его словам, она распространяет порочащую достоинство врачей-остеопатов информацию.
Она пояснила, что создатели программы "Жить здорово!" осторожно относятся к термину "остеопат". По мнению Малышевой, в России так себя называют многие люди даже без диплома врача.
Ведущая также указала на то, что Минздрав утвердил программу постдипломной переподготовки врачей по специальности "остеопатия" только в 2018 году, а первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в 2019 году.
"Мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается", – написала она в Instagram.
Ранее Мохов возмутился высказыванием ведущей об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Он потребовал от гендиректора Первого канала Константина Эрнста извинений от Малышевой за "распространение лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации".
Врач подчеркнул, что в России остеопатия развивается с 1994 года. С 2012 года она перешла под государственное регулирование. Мохов полагает, что такими словами Малышева показала "свою крайнюю некомпетентность" и ввела в заблуждение людей.
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