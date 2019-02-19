Снова здорово: Елена Малышева заверила в устранении нарушений в медцентре

Медицинский центр Елены Малышевой устранил все нарушения, выявленные Росздравнадзором. Об этом телеведущая рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее Арбитражный суд Москвы оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч рублей. В медучреждении отсутствовали преднаркозная и противошоковая палаты с соответствующим оснащением. Кроме того, в кабинете хирурга не было кушетки, перевязочного стола, холодильника и тонометра, а стаж самого врача не превышал пяти лет.
"Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной. Штрафуются тысячи клиник. Когда нарушения не угрожают жизни пациентов – накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное", – заявила Малышева.
Вместе с тем она признала, что в профессии врача "нет мелочей", и все вещи, которые на первый взгляд кажутся излишними, должны быть выполнены. Малышева добавила, что сейчас у Росздравнадзора нет претензий к ее клинике.
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