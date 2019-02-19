Малышева не стала комментировать найденные в ее центре нарушения

Телеведущая Елена Малышева отказалсь говорить о нарушениях, которые Росздравнадзор выявил при проверке ее медицинского центра, передает Агентство "Москва".
После обнаружения недочетов Арбитражный суд столицы оштрафовал ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" на 100 тысяч рублей. "Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить", – заявила телеведущая журналистам.
Согласно материалам дела, нарушения нашли еще в ноябре минувшего года. Проверка проводилась по поручению зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.
Выяснилось, что в структуре отделения отсутствуют преднаркозная палата и противошоковая палата с соответствующим оснащением. Помимо этого, в кабинете пластического хирурга нет кушетки, перевязочного стола, холодильника, весов и тонометра. К тому же стаж данного специалиста не превышает пяти лет.
Все перечисленное является нарушением лицензионных требований и влечет возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью пациентов.
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