Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:47

Малышева не стала комментировать найденные в ее центре нарушения

происшествия

13:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущая Елена Малышева отказалсь говорить о нарушениях, которые Росздравнадзор выявил при проверке ее медицинского центра, передает Агентство "Москва".

После обнаружения недочетов Арбитражный суд столицы оштрафовал ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" на 100 тысяч рублей. "Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить", – заявила телеведущая журналистам.

Согласно материалам дела, нарушения нашли еще в ноябре минувшего года. Проверка проводилась по поручению зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Выяснилось, что в структуре отделения отсутствуют преднаркозная палата и противошоковая палата с соответствующим оснащением. Помимо этого, в кабинете пластического хирурга нет кушетки, перевязочного стола, холодильника, весов и тонометра. К тому же стаж данного специалиста не превышает пяти лет.

Все перечисленное является нарушением лицензионных требований и влечет возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью пациентов.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика