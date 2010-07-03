Елену Малышеву обвинили в клевете и нарушении этики

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой. Соответствующее письмо врач опубликовал на своей странице в Facebook.
Мохов заявил, что возмущен высказыванием Малышевой об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Она так сказала в выпуске своей передачи от 29 марта. Мохов подчеркнул, что этим заявлением Малышева показала "свою крайнюю некомпетентность" и ввела в заблуждение людей.
Он отметил, что таким образом она оскорбила тысячи врачей-остеопатов и опорочила имя остеопатии как науки. Также Мохов заявил, что за такие слова Малышевой стоит извиниться перед специалистами-остеопатами, чья репутация оказалась задета.
"Прошу Вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным", – обратился Мохов к Эрнсту.
Он подчеркнул, что в России остеопатия развивается с 1994 года. С 2012 года она перешла под государственное регулирование.
Ранее Арбитражный суд Москвы оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой на 100 тысяч рублей. В медучреждении отсутствовали преднаркозная и противошоковая палаты с соответствующим оснащением. Позже центр устранил все нарушения.
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