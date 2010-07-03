Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Слова "кретин" и "идиот" не являются оскорблением в научном поле, это медицинские термины, рассказали психиатры, вступившиеся за телеведущую Елену Малышеву, слова которой вызвали резкую реакцию у общественных организаций.

Детский психиатр Алексей Каротам отметил, что термин идиотия не является оскорблением.

"Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была", – сказал Каротам РИА Новости.

Он отметил, что это заболевание, но сейчас очень многие "делают вид, как страусы. Я вот голову засунул и не буду замечать ничего вокруг", как будто если не называть болезнь болезнью, она перестает существовать.

С ним согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов. Он отметил, что эти термины являются медицинскими.

"Эти слова пришли из науки в жизнь, получили собственное содержание и собственное звучание, совершенно не соответствующее тому, что есть в науке", – добавил врач-психиатр.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн подчеркнул, что одно и то же слово можно использовать в разном контексте.

"На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости", – сказал Брюн в беседе с RT.

При этом он отметил, что уместность употребления термина "кретинизм" в публичном пространстве стоит под вопросом.

"Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы", – добавил он.

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". В заставке программы было написано "Мой ребенок – идиот".

В ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие. Слова телеведущей возмутили родителей больных детей. Негативно на использование подобной лексики отреагировали и общественные организации.

