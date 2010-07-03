Высказывание Малышевой вызвало резкую критику со стороны родителей больных детей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". В заставке программы было написано "Мой ребенок – идиот", сообщает РИА Новости.

В ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие. Слова телеведущей возмутили родителей больных детей. Негативно на использование подобной лексики отреагировали и общественные организации.

В Ассоциации "Аутизм-регионы" заявили, что "это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями". Заявление организации опубликовано на официальной странице в Facebook.

Ассоциация также обратила внимание, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими.

Ранее Малышева оказалась в центре скандала из-за слов об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Телеведущую обвинили в клевете и нарушении этики. Позднее Малышева пояснила, что остеопатами себя часто называют врачи без диплома.

