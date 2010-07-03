Высказывание Малышевой вызвало резкую критику со стороны родителей больных детей

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". В заставке программы было написано "Мой ребенок – идиот", сообщает РИА Новости.
В ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие. Слова телеведущей возмутили родителей больных детей. Негативно на использование подобной лексики отреагировали и общественные организации.
В Ассоциации "Аутизм-регионы" заявили, что "это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями". Заявление организации опубликовано на официальной странице в Facebook.
Ассоциация также обратила внимание, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими.
Ранее Малышева оказалась в центре скандала из-за слов об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Телеведущую обвинили в клевете и нарушении этики. Позднее Малышева пояснила, что остеопатами себя часто называют врачи без диплома.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.