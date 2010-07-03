В Роскачестве рассказали, как похудеть с помощью окрошки

В Роскачестве назвали классической окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Как напомнили эксперты Роскачества, окрошка считается летним блюдом, которое хорошо подходит как для обеда, так и для ужина. Специалисты рекомендовали всем желающим устроить себе разгрузочные дни есть окрошку, приготовленную на кислом домашнем квасе или кефире, причем без колбасы и картошки. Этот легкий суп поможет сбросить пару килограммов за неделю, отметили в ведомстве.
"Готовить холодный освежающий суп проще простого, главное – купить качественные продукты", – цитирует пресс-службу Роскачества Агентство "Москва". По словам специалистов, в рецепт классической окрошки входят: картофель, яйца, огурцы, зеленый лук, редис и укроп, а также сметана для заправки и квас. "Классическая окрошка заливается квасом", – подчеркнули в Роскачестве.
Для приготовления окрошки на квасе специалисты посоветовали использовать "кисловатый и ни в коем случае не сладкий" напиток.
Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору мороженого. В частности, они посоветовали отломить кусочек: если на продукте есть кристаллики льда, это означает, что мороженое проходило повторную заморозку. Кроме того, в настоящем мороженом содержание молока должно превышать 40%. Если же в состав продукта входит пальмовое масло, то он переходит в категорию молокосодержащих и должен стоить дешевле.
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