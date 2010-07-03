Эксперты дали рекомендации по выбору клубники

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При покупке клубники эксперты советуют выбирать только сухие ягоды, передает РИА Новости.

Клубнику можно покупать не раньше середины июня. При выборе ягоды следует обращать внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими. Наличие влажности на поверхности ягод говорит о порче товара, либо о неправильной температуре хранения. Если клубника стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, то она быстро испортится.

В столице работают 80 площадок, где можно купить ягоды. Всего их откроется около 150. Клубнику привозят из южных республик России, а также из Турции и Армении.

В середине июля созревают малина, смородина, черника, крыжовник, в начале августа – ежевика, а в конце лета – облепиха. Во всех этих ягодах содержатся витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна и органические кислоты. Но чтобы ягоды по-настоящему были полезными, их нужно правильно выбирать.

Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору мороженого. В частности, можно отломить кусочек. Если на продукте есть кристаллики льда – это означает, что мороженое проходило повторную заморозку.

