В Москве откроется школа пищевого поведения

Фото: depositphotos/Annata78

В Москве на базе психиатрической больницы №1 имени Алексеева откроется школа пищевого поведения "Рацион жизни". Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Новый проект направлен на формирование культуры осознанного отношения к собственному здоровью и информирование населения о возможностях специализированной помощи. В первую очередь в качестве гостей мероприятия мы ждем людей, страдающих от расстройств пищевого поведения – нервной анорексии и нервной булимии, а также их родственников", – приводятся в сообщении слова главного врача ПКБ №1 имени Алексеева Георгия Костюка.



Как отмечается, на первой встрече, которая состоятся 11 июня в 16:00, пришедшим расскажут о том, как выявить заболевания на раннем этапе.

В феврале текущего года в столице открылась первая клиника расстройства пищевого поведения, где можно получить полный комплекс медицинской помощи на всех этапах, независимо от состояния.

Ранее специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности, вызванной неправильным питанием. По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления в Европе умерло 2,1 миллиона человек. Самый высокий показатель смертности из-за вредных привычек зафиксировали в Узбекистане. На 100 тысяч населения там умерли 394 человека.