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12 февраля, 13:19

Первая клиника расстройств пищевого поведения открылась в столице

медицина

12 февраля, 13:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первая клиника расстройства пищевого поведения, где можно получить полный комплекс медицинской помощи на всех этапах, независимо от состояния, открылась в столице, передает Агентство "Москва".

На церемонии открытия главный психиатр Москвы Георгий Костюк отметил, что уже есть желающие получить профессиональную помощь.

"Мы начали работу с 1 февраля, пациенты уже есть, очень большой поток обращений, не только из Москвы, а со всей территории России. Если будет такая возможность, будем оказывать помощь и регионам. Клиника рассчитана на 20 мест круглосуточного стационара, 20 мест дневного стационара", – сказал Костюк.

По его словам, около пяти процентов девушек подвержены расстройствам пищевого поведения, мужчины страдают этим недугом в 10 раз реже.

Ранее специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности, вызванной неправильным питанием. По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления в Европе умерло 2,1 миллиона человек. Самый высокий показатель смертности из-за вредных привычек зафиксировали в Узбекистане. На 100 тысяч населения там умерли 394 человека.

медицина

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