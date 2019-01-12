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11:50

Названы страны с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания

общество

11:50

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Фото: depositphotos/belchonock

Специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности, вызванной неправильным питанием, сообщает Daily Mail.

По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления в Европе умерло 2,1 миллиона человек. Самый высокий показатель смертности из-за вредных привычек зафиксировали в Узбекистане. На 100 тысяч населения там умерли 394 человека.

На втором и третьем местах Туркменистан и Киргизия. В десятку также вошли Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия. В то же время исследование показало, что правильнее всего питаются в Испании и Израиле.

общество

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