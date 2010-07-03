Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первая в России клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В данном учреждении могут пройти лечение дети в возрасте от 13 до 17 лет, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Клиника готова принять подростков, которые столкнулись с травлей в школе, с домашним насилием или другими кризисными ситуациями.

Заместитель главного внештатного психиатра Москвы по вопросам детства Марина Бебчук рассказала, что в клинике с подростками будут работать врач-психиатр, кризисный и семейный психолог, педиатр, невролог (по необходимости). Все действия будут происходить поэтапно.

После осмотра специалистов ребенок будет отправлен в общую палату, а после определенного лечения будет переведен в дневной стационар. "Он будет жить дома, а приезжать к нам учиться, так как очень часто у наших подростков идет школьная дезадаптация и нужен переходный период, которым становится наш дневной стационар", – заявила Бебчук.

Она также добавила, что после курса лечения подросток сможет посещать клинику в любое время, посещая специалистов в кабинете постгоспитального сопровождения.

За минувший год к специалистам Московской службы психологической помощи обратилось более 58 тысяч человек. Причины обращения к психологам у людей разные: проблемы семьи и брака, проблемы психологического здоровья и взаимоотношения с другими людьми. Также людей сильно беспокоили личностные проблемы. Среди них лидировали одиночество, проблема выбора и переживание горя.

