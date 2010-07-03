Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первая в России клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В данном учреждении могут пройти лечение дети в возрасте от 13 до 17 лет, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Клиника готова принять подростков, которые столкнулись с травлей в школе, с домашним насилием или другими кризисными ситуациями.
Заместитель главного внештатного психиатра Москвы по вопросам детства Марина Бебчук рассказала, что в клинике с подростками будут работать врач-психиатр, кризисный и семейный психолог, педиатр, невролог (по необходимости). Все действия будут происходить поэтапно.
После осмотра специалистов ребенок будет отправлен в общую палату, а после определенного лечения будет переведен в дневной стационар. "Он будет жить дома, а приезжать к нам учиться, так как очень часто у наших подростков идет школьная дезадаптация и нужен переходный период, которым становится наш дневной стационар", – заявила Бебчук.
Она также добавила, что после курса лечения подросток сможет посещать клинику в любое время, посещая специалистов в кабинете постгоспитального сопровождения.
За минувший год к специалистам Московской службы психологической помощи обратилось более 58 тысяч человек. Причины обращения к психологам у людей разные: проблемы семьи и брака, проблемы психологического здоровья и взаимоотношения с другими людьми. Также людей сильно беспокоили личностные проблемы. Среди них лидировали одиночество, проблема выбора и переживание горя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.