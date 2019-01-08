Более 58 тысяч человек обратились к психологам в 2018 году

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За минувший год к специалистам Московской службы психологической помощи обратились более 58 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, передает Агентство "Москва".

Как уточнила Ольга Тенн, заместитель директора ГБУ МСППН, за очной психологической помощью в 2018 году обратились более 20 тысяч человек. На телефон неотложной психологической помощи "051" поступило 36 тысяч 948 обращений.

Причины обращения к психологам у людей разные. Это и проблемы семьи и брака. Таких – 22,62%, проблемы взаимоотношений с детьми – 25,26%, проблемы психологического здоровья – 21,92%, проблемы взаимоотношений с другими людьми – 7,33%.

Также людей сильно беспокоят личностные проблемы. Среди них лидируют одиночество, проблема выбора и переживание горя.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники помощь психологов в Москве горожане могут получить круглосуточно. Для этого нужно позвонить на номер 051 с городского телефона или 8(495)051 с мобильного.

В случае острой кризисной ситуации, требующей личного общения со специалистом, доступен отдел экстренной психологической помощи МСППН.