Круглосуточную помощь психологов смогут получить москвичи в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогодние праздники горожане могут получить круглосуточную помощь психологов Московской службы психологической помощи населению (МСППН), сообщает Агентство "Москва".

Для этого нужно позвонить на круглосуточный номер 051 с городского телефона или 8(495)051 с мобильного. В случае острой кризисной ситуации, требующей личного общения со специалистом, доступен отдел экстренной психологической помощи МСППН. Он будет работать с 9:00 до 21:00.

В новогоднюю ночь в Москве будут работать пункт срочной социальной помощи и приемное отделение Центра социальной адаптации имени Глинки. На прилегающих к вокзалам территориях ежедневно дежурят мобильные пункты обогрева. О нуждающихся в помощи бездомных можно сообщить в службу "Социальный патруль" по номерам: 8(495)720-15-08, 8(499)357-01-80.