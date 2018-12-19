"Социальный патруль" просит сообщать о нуждающихся в помощи бездомных

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"Социальный патруль" призвал москвичей сообщать о бездомных, которым зимой необходима помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Горожанам советуют звонить по телефону круглосуточной мобильной службы "Социальный патруль": 8-495-720-15-08, 8-499-357-01-80. Осенью, зимой люди без определенного места жительства особенно нуждаются в помощи, поэтому соцслужбы работают в усиленном режиме.

В столице для помощи бездомным гражданам работают ГКУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Глинки" и "Центр социальной адаптации для бездомных граждан при ГБУ "Психоневрологический интернат № 5". У ЦСА имени Глинки есть шесть территориальных отделений, куда на временное пребывание принимаются те, кто оказался в критической жизненной ситуации.

В ноябре депутат Виталий Милонов предложил обязать чиновников проходить ежегодную стажировку в благотворительных учреждениях. По его мнению, это должно касаться прежде всего госслужащих социальной сферы. С обращением Милонов планировал обратиться к заместителю главы правительства Татьяне Голиковой.