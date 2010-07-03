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07:57

Более 100 медучреждений построили и реконструировали в Москве

город медицина

07:57

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. Об этом на заседании президиума столичного правительства рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы ведомства, горожане уже успели оценить современное оборудование и комфорт в новых корпусах Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского, Московского клинического научного центра имени Логинова, а также обновленное приемное отделение в НИИ имени Склифосовского.

Кроме того, в ближайшие годы при крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Такие отделения появятся в городских клинических больницах имени Вересаева, Буянова и Филатова, а также в НИИ имени Склифосовского и клинических больницах имени Боткина и Жадкевича. Новые корпуса пообещали возвести при инфекционной клинической больнице № 1 и детской больнице святого Владимира.

Как напомнил глава депздрава, в настоящее время в столице идет строительство перинатального корпуса больницы № 67 имени Ворохобова, неонатального корпуса роддома № 4 при больнице имени Виноградова, а также роддома в составе новой больницы в Коммунарке.

На ближайшие годы запланирован и капремонт 135 городских поликлиник. При этом в городе уже открылись 37 новых поликлиник, отвечающих всем современным стандартам.

В марте Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Боткинской больницы. По словам мэра, обновленная Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

город медицина

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