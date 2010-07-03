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Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе. Об этом Сергей Собянин рассказал в ходе осмотра работ по капитальному ремонту городской клинической больницы имени С. Боткина.

"Мы все время уделяли большое внимание Боткинской больнице. Больница оснащена самой лучшей медицинской техникой. За последние годы мы закупили на 3,5 миллиарда рублей различного медицинского оборудования. Тем не менее, больница требует дальнейшей модернизации, многие корпуса находятся в плачевном состоянии. В ближайшие год-два мы закончим четыре корпуса, еще шесть корпусов в ближайшие годы также будут проведены через капитальный ремонт и модернизацию. В целом, вся территория, все корпуса больницы будут в надлежащем современном состоянии", – сказал мэр столицы.

Он также отметил, что Боткинская больница – самая крупная в Москве. "Здесь работают старейший, опытный, квалифицированный персонал – медицинские сестры, врачи. По большому счету, больница оказывает все виды медицинской помощи, включая самые сложные", – добавил Собянин.

Глава города осмотрел, как идут работы по капитальному ремонту нефрологического и гематологического отделений.

Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы – в том числе Институт Склифосовского, Морозовская – строились на пожертвования меценатов. Солдатенков распорядился выделить 2 миллиона рублей на строительство больницы. Он подчеркивал, что Москве нужна бесплатная больница для всех, без различия званий, сословий и религий.

Сегодня Боткинская больница – это крупнейший стационар в столице и в России. Здесь есть около 1800 стационарных коек, в том числе 114 реанимационных, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. В больнице оказывают все виды лечения.

Также здесь работает специализированный офтальмологический стационар с амбулаторным приемом, роддом и семь женских консультаций. В больнице заняты более 4300 человек, в том числе почти 1300 врачей и около 1800 медсестер. Ежегодно лечение проходят более 100 тысяч человек, а консультативно-диагностический центр посещают примерно 800 тысяч человек.

В больнице работает 70 отделений, в которых можно получить все виды лечения. Боткинская больница является клинической базой 24 кафедр 6 ведущих медицинских научных центров и вузов России. В 2018 году врачи Боткинской провели почти 70 тысяч операций, что в полтора раза больше, чем в 2014 году.