Названо любимое мороженое россиян

Специалисты Нижегородского государственного педагогического университета проанализировали предпочтения россиян при выборе мороженого. Они пришли к выводу, что самым популярным оказался пломбир. С результатами исследования ознакомился RT.
Большинство опрошенных (75%) сказали, что любят мороженое. Причем 31% респондентов покупает мороженое каждый день. Треть отдает предпочтение белому пломбиру, четверть людей – за эскимо.
Почти 19% опрошенных любит шоколадный пломбир. По 12,5% людей отметили, что любят фруктовый лед и фисташковое мороженое. Большинство россиян в качестве начинки для мороженого выбирает сгущенное молоко и шоколад.
Главным критерием выбора мороженого для участников опроса является цена. Опрос проводился в январе. В нем участвовали 160 человек от 18 до 35 лет.
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